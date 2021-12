Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: 19-Jähriger wird von S-Bahn erfasst und schwer verletzt

Frankfurt am Main (ots)

Gestern Abend gegen 20 Uhr ereignete sich auf der Bahnstrecke zwischen Frankfurt Rödelheim und Frankfurt Westbahnhof ein Personenunfall, bei dem ein 19-Jähriger von einer S-Bahn erfasst und schwer verletzt wurde.

Der Lokführer sah den Heranwachsenden im Gleisbereich nicht, verspürte jedoch einen Schlag am Triebfahrzeug, weswegen er den Zug im Westbahnhof zum Halt brachte und die Notfallleitstelle informierte. Im Rahmen der Nachschau fand ein Notfallmanager den schwer Verletzten daraufhin am Ort des Aufpralls auf. Die alarmierten Rettungskräfte versorgten den 19-Jährigen und verbrachten ihn in das Uniklinikum Frankfurt am Main wo er notoperiert werden musste.

Warum der Heranwachsende sich im Gleisbereich aufgehalten hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach derzeitigem Stand wird von einem Unfall ausgegangen.

Aufgrund des Vorfalls kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen im bahnbetrieblichen Ablauf.

Aus diesem Anlass weist die Bundespolizei auf die Gefahren hin, die beim Betreten von Gleisanlagen bestehen und meist unterschätzt werden. Es gilt daher: Eigene Vorsicht - bester Unfallschutz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell