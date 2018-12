BPOL-F: Tatverdächtiger wegen Raubes festgenommen

Frankfurt am Main (ots) - Eine gute Spürnase bewiesen am Montagmorgen die Beamten der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main. Ein Mann wurde im S-Bahnbereich kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 39- jährige Iraner als Tatverdächtiger wegen Raubes vom Amtsgericht Frankfurt am Main gesucht wurde.

Sofort klickten die Handschellen und nach einem kurzen Aufenthalt in der Wache am Hauptbahnhof Frankfurt am Main ging es für den Festgenommenen weiter zum Haftrichter.

