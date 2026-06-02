Polizei Hamburg

POL-HH: 260602-3. Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Hamburg-Sinstorf

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Hamburg (ots)

Zeit: seit 02.06.2026, 09:00 Uhr

Ort: Hamburg-Sinstorf

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach der 13-jährigen Mara Stahmer aus dem Stadtteil Heimfeld und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verließ das Mädchen heute Morgen ein Heimfelder Krankenhaus, in dem sie derzeit untergebracht ist, und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der 13-Jährigen, für die eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Aus diesem Grund sucht die Polizei nun öffentlich nach dem Kind, das wie folgt beschrieben wird:

- circa 160 bis 165 cm groß - schlanke Statur - braune, lange Haare - zuletzt bekleidet mit einer blauen Jeanshose, einem dunkelblauen T-Shirt mit weißer Aufschrift und weißen Sportschuhen - sie führt möglicherweise In-Ear-Kopfhörer mit sich

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Harburg (LKA 171) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Mädchens machen können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Wen.

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