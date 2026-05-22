Polizei Hamburg

POL-HH: 260522-2. Vermisstenfahndung nach 68-jähriger Frau aus Hamburg-Othmarschen

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Hamburg (ots)

Zeit: seit 21.05.2026, 21:00 Uhr

Ort: Hamburg-Othmarschen, Bernadottestraße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes sucht die Polizei Hamburg nach der 68-jährigen Renate Amini aus dem Stadtteil Othmarschen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verließ die Seniorin am Donnerstagabend ihre Pflegeeinrichtung und kehrte bislang nicht wieder zurück. Ihr Aufenthaltsort ist seitdem unbekannt. Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zum Auffinden der dementen und eigengefährdenden Frau geführt haben, erließ ein Richter einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten, die wie folgt beschrieben werden kann:

- etwa 167 bis 170 cm groß - schlanke Statur - lange hellbraune Haare mit rötlichem Schimmer - zuletzt bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem grauen Pullover mit Muster - führt mutmaßlich eine blaue Handtasche mit sich

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Altona (LKA 124) koordiniert die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Wen.

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