Polizei Hamburg

POL-HH: 250516-5. Investition in öffentliche Sicherheit und Verwaltung in Neugraben: hochmodernes Polizeikommissariat und das Hamburger Jobcenter feiern Richtfest

Hamburg (ots)

Zeit: 16.05.2025, 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr; Ort: Hamburg-Neugraben-Fischbek, Am Neugrabener Bahnhof

Hamburg investiert weiter in die öffentliche Sicherheit und stärkt gleichzeitig den sozialen Bereich. Heute wurde von Innensenator Andy Grote, Polizeipräsident Falk Schnabel, dem Geschäftsführer von Jobcenter.team.arbeit.hamburg Dirk Heyden, dem stellvertretenden Bezirksamtsleiter Harburg Herr Christian Queckenstedt sowie Sprinkenhof-Geschäftsführer Martin Sowinski der Richtkranz für das neue Polizeikommissariat 47 und vom Jobcenter-Standort Süderelbe in die Höhe gezogen. Der Neubau ist ein weiterer Baustein in der Entwicklung des Zentrums von Neugraben und wird rund 35 Millionen Euro kosten.

Der von der Sprinkenhof GmbH realisierte Neubau des Polizeikommissariats 47 (PK 47) und des Jobcenter-Standortes wird eine Fläche von rd. 8.307 Quadratmetern (BGF) einnehmen und sieben Stockwerke umfassen, die sich an die bestehende Bebauung anpassen. Insgesamt sollen mit dem Neubau zusätzliche Kapazitäten für die Arbeit der Polizei geschaffen und die räumliche Situation qualitativ und quantitativ verbessert werden. Da nicht die gesamte Fläche für das PK 47 benötigt wird, sind auf einem zur Fußgängerzone hin gewandten Gebäudekörper Büroflächen geplant, die zukünftig vom Jobcenter genutzt werden.

Ganzheitliches Planungskonzept für zukunftsorientierte Arbeit

Der hochmoderne Neubaukomplex ist für 150 Mitarbeitende der Polizei und für 85 Mitarbeitende des Jobcenters vorgesehen. Um eine zukünftige Flächenbedarfserhöhung der Polizei im Voraus abzudecken, wurde planerisch bereits die Möglichkeit zur eventuellen Aufstockung beachtet. Traglasten, technische Gebäudeausrüstung und Architektur könnten entsprechend mit geringem Aufwand erweitert werden.

Der Haupteingang der Polizei wird in Richtung Neugrabener Bahnhof liegen und die Räume werden sich vom Erdgeschoss bis zum dritten Obergeschoss erstrecken. Die Nutzung der Polizei beansprucht im Erdgeschoss die größte Fläche. Im nordwestlichen Teil des Gebäudes wird sich der Jobcenter-Standort befinden, dessen Eingang baulich getrennt in der Neugrabener Bahnhofsstraße liegen wird.

Die Erdgeschosszone und das fünfte und sechste Obergeschoss des Neubaus werden besonders gestaltet: Mit vier Metern Geschosshöhe wird die Erdgeschosszone ihre Betonung durch großformatige Fensteröffnungen mit profilierten Leibungen erhalten. Abgeschrägte Fensterbänke erhöhen entsprechend die Sicherheit. Die Geschossdecken des Neubaus werden als punktgestützte zweiachsig-gespannte Stahlbetonflachdecken ausgeführt, um hier für die spätere Nutzung ein Höchstmaß an Flexibilität zu gewährleisten. Insgesamt ist der Neubau als Stahlbetonskelettbau mit einem Hauptraster von 5,25 Meter in der Fassade geplant. Der innere Hofbereich ist für die Nutzung der Polizei vorbehalten und im Untergeschoss werden die polizeiinterne Tiefgarage, Lager und Technikbereiche für Polizei bzw. Jobcenter liegen.

Die Eingänge zum PK 47 und zum Jobcenter werden barrierefrei sein, ebenso wie alle Geschosse beider Bereiche. Die Funktionsbereiche werden zudem mit Behinderten-WCs ausgestattet sein. Ein Behindertenstellplatz für Besucher wird sich im Außenbereich befinden und für die Polizei sind außerdem vier Stellplätze im Keller geplant.

Umweltfreundliche und energieeffiziente Neubaumaßnahmen

Um das Stadtklima positiv zu beeinflussen, wird das Gebäude nach dem Standard Effizienzhaus KfW 40 geplant. Das Gebäude verliert entsprechend kaum Wärme und der geringfügige Bedarf wird höchst effizient gedeckt. Die Dachflächen werden extensiv begrünt und für die notwendige Retention als Umkehrdächer geplant. Bei starken Niederschlägen wird somit das Regenwasser direkt auf dem Dach zurückgehalten und läuft zeitverzögert ab. Die Kanalisation wird so entlastet. Des Weiteren werden auf dem Dach des Gebäudes großflächig Photovoltaik-Module angeordnet.

Die massive Baukonstruktion mit einer Lochfassade bietet durch ihre Speicherfähigkeit die Möglichkeit für eine Abpufferung kurzzeitig auftretender Wärme- und Kältelasten. Ebenfalls umweltfreundlich wird die Verfugung der Pflasterung in der Tiefgarage erfolgen, die aus natürlichen Mineralien besteht, recycelbar ist und nach eventuellem Nutzungsende mit dem Erdreich vermischt werden kann.

Andy Grote, Senator der Behörde für Inneres und Sport: "Immer stark an der Seite der Menschen vor Ort. Der Hamburger Süden wächst und entwickelt sich. Die Polizei ist mit dem kompletten Neubau eines Polizeikommissariats dabei und sorgt dafür, dass im Hamburger Süden sich alle auf die schnelle Hilfe verlassen können."

Falk Schnabel, Polizeipräsident Hamburg: "Das Richtfest ist ein wichtiger Schritt hin zu einem modernen und funktionalen Dienstgebäude für meine Kolleginnen und Kollegen in Neugraben. Der gemeinsame Neubau von Jobcenter und Polizei bietet künftig zeitgemäße Arbeitsbedingungen, die den hohen Anforderungen polizeilicher Aufgaben gerecht werden. Dies bedeutet nicht nur mehr Raum für professionelle Zusammenarbeit, sondern auch ein klares Zeichen der Wertschätzung. Wir freuen uns auf ein Umfeld, das Einsatzbereitschaft, Teamgeist und Bürgernähe bestmöglich unterstützt."

Dirk Heyden, Geschäftsführer von Jobcenter team.arbeit.hamburg: "Das Gebäude, das hier entsteht, steht sinnbildlich für unseren Anspruch an eine transparente, moderne, kunden- und mitarbeiterfreundliche Verwaltung: Die Räume sind hell und großzügig mit viel Glas, bieten aber auch Rückzugsmöglichkeiten und flexible Raumkonzepte. 88 Jobcenter-Mitarbeitende werden hier rund 5.000 erwerbsfähige Leistungsberechtigte und ihre Angehörigen in einer wertschätzenden Atmosphäre betreuen, für ihre soziale Existenz sorgen und sie auf ihrem Weg in eine möglichst sozialversicherungspflichtige Beschäftigung begleiten. Insgesamt unterstützen wir an diesem Standort fast 10.000 Menschen."

Christian Queckenstedt, Stellvertretender Bezirksamtsleiter Harburg: "Das neue Dienstgebäude am Neugrabener Bahnhof ist ein deutlich sichtbarer Fortschritt in der Entwicklung des Stadtteils. Das Bezirksamt Harburg gratuliert zum Richtfest!"

Martin Sowinski, Geschäftsführung der Sprinkenhof GmbH: "Der Neubau des PK 47 und des Jobcenters team.arbeit.hamburg ist ein gutes Beispiel für eine nachhaltige Baupolitik. Die innovativen und zukunftsweisenden baulichen Maßnahmen werden sich in den Gesamtkontext einbetten und den technischen Anforderungen sowie einem modernen Arbeitsklima gerecht werden. Wir freuen uns, den Mitarbeitenden der Polizei und des Jobcenters mit dem Neubau einen attraktiven Arbeitsplatz bieten zu können, der ihren Bedarfen gerecht wird. Wir danken allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit und wünschen einen reibungslosen weiteren Bauverlauf."

Rückfragen der Medien

Behörde für Inneres und Sport

Kim-Katrin Hensmann, 2. Pressesprecherin Telefon: 040 42839 2678 E-Mail: pressestelle@bis.hamburg.de

Polizei Hamburg

Florian Abbenseth, Pressesprecher Telefon: 040 42865 8888 E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

Bezirksamt Harburg

Sandra K. Stolle, Pressesprecherin Telefon: 040 428 71-4010 E-Mail: sandrakristina.stolle@harburg.hamburg.de

Sprinkenhof

Lars Vieten, Pressesprecher Telefon: 0177 739 54 29 E-Mail: lars.vieten@sprinkenhof.de

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell