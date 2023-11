Polizei Hamburg

POL-HH: 231121-3. Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung in Hamburg-Rothenburgsort - Zeugen gesucht

Hamburg (ots)

Tatzeit: 20.11.2023, 19:15 Uhr

Tatort: Hamburg-Rothenburgsort, Billstraße

Montagabend kam es in Rothenburgsort zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, im Zuge derer zwei Männer verletzt wurden. Die mutmaßlichen Angreifer flüchteten anschließend. Die Polizei bitte um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen erschienen gestern Abend mehrere Personen in einem Lagergebäude in der Billstraße, in dem sich zu diesem Zeitpunkt vier Männer aufgehalten hatten. Im weiteren Verlauf entwickelte sich aus noch ungeklärter Ursache unter diesen beiden Gruppen eine körperliche Auseinandersetzung. Zwei der Männer (30,54), die sich bereits zuvor in den Lagerräumen aufgehalten hatten, erlitten dadurch unter anderem Kopfverletzungen. Anschließend flüchteten die Angreifer mit zwei Autos in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit knapp zehn Funkstreifenwagenbesatzungen, Zivilfahndern und auch einem Diensthundeführer führten nicht zur Identifizierung der mutmaßlichen Angreifer.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm unmittelbar die ersten Ermittlungen, die nun vom zuständigen Landeskriminalamt der Region Mitte II (LKA 16) fortgesetzt werden. Hierbei gilt es nun auch, die Hintergründe der Tat aufzuklären.

Die beiden Verletzten wurden nach ihrer Erstversorgung vor Ort von Rettungswagenbesatzungen in Krankenhäuser transportiert und stationär aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286-56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell