POL-HH: 23116-2. Schnelle Tataufklärung - Zuführung eines Tatverdächtigen nach Wohnungseinbruch in Hamburg-Billstedt

Tatzeit: 03.11.2023, 17:30 - 20:00 Uhr Tatort: Hamburg-Billstedt, Sonnenland

Beamte des Einbruchsdezernats der Region Mitte II (LKA 162) haben gestern Morgen einen 46-jährigen Montenegriner in seiner Wohnung in Hamburg-Lohbrügge vorläufig festgenommen, der verdächtig ist, einen Wohnungseinbruch in Hamburg-Billstedt begangen zu haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hebelte der 46-jährige Mann Anfang November die Terrassentür der Wohnung eines 63-Jährigen auf, durchsuchte diese und erbeutete unter anderem Schmuck, technische Geräte und Taschen. Der Täter konnte danach zunächst unerkannt flüchten und Beamte des LKA 162 übernahmen die Ermittlungen.

Diese führten unter anderem nach der Ortung eines gestohlenen Tablets zur Identifizierung des Tatverdächtigen. Durch die Staatsanwaltschaft wurde beim Amtsgerichts Hamburg ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes erwirkt.

Bei der gestrigen Vollstreckung des Beschlusses konnten die Ermittler den Tatverdächtigen antreffen und fanden Beweismittel aus dem vorangegangenen Einbruch. Darüber hinaus stellten die Beamten eine geringe Menge Drogen, einen verbotenen Totschläger sowie weiteres mutmaßliches Diebessgut aus anderen Taten sicher.

Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Ein Haftrichter hat heute einen Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen dauern an.

