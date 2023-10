Polizei Hamburg

POL-HH: 231011-3. Öffentlichkeitsfahndung nach 16-Jähriger aus Hamburg-Wandsbek



Zeit: 08.10.2023

Ort: Hamburg-Wandsbek, Stephanstraße

Mit Hilfe eines Fotos sucht die Polizei nunmehr öffentlich nach der 16-jährigen Lina Sherdel aus Wandsbek und bittet die Bevölkerung um Unterstützung.

Den bisherigen Erkenntnissen des Landeskriminalamtes (LKA 155) zufolge traf sich die Jugendliche mit einer Freundin in Krefeld und fuhr am vergangenen Sonntagmorgen mit der Bahn in Richtung Hamburg. Nachdem sie zu Hause nicht angekommen ist und die bisher getroffenen Maßnahmen nicht zu ihrem Auffinden geführt haben, erließ eine Richterin den Beschluss zu einer Öffentlichkeitsfahndung.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- weiblich - ca. 160 cm groß - schlank - lange glatte, schwarze Haare - zuletzt bekleidet mit einer schwarzen Jacke der Marke "Nike"

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben können, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die vermisste Person auf der Straße sieht, kann sich auch beim Polizeinotruf unter 110 melden.

