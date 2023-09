Polizei Hamburg

POL-HH: 230914-1. Nach Mordversuch in 2018 - Polizei verhaftet weitere Tatverdächtige

Hamburg (ots)

Tatzeit: 26.08.2018, 23:53 Uhr; Tatort: Hamburg-St. Pauli, Budapester Straße/Millerntorplatz

Im Spätsommer 2018 wurde ein damals 38-jähriger Deutscher durch mehrere Schüsse schwer verletzt. Nachdem in den vergangenen Jahren bereits mehrere Personen im Zusammenhang mit dieser Tat ermittelt und angeklagt wurden, führten die fortgesetzten Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft in dieser Woche zur Verhaftung zwei dringend der Beihilfe zum versuchten Mord tatverdächtiger Frauen.

Zum Ursprungssachverhalt wird zunächst auf nachfolgende Pressemitteilung verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/4044986

Im Zuge der gemeinsamen Ermittlungen der Mordkommission (LKA 41), des Fachkommissariats für spezielle Rotlicht- und Rockerkriminalität (LKA 65) und der Staatsanwaltschaft Hamburg wurden bereits fünf Tatbeteiligte ermittelt, von denen vier zwischenzeitlich rechtskräftig verurteilt wurden.

Durch die weiterhin andauernden intensiven Ermittlungen gerieten nun zwei Frauen in den Fokus der Kriminalpolizisten. Eine 55-jährige Afghanin und eine 35-jährige Deutsch-Afghanin sind dringend tatverdächtig, den Mordversuch durch Beihilfehandlungen unterstützt zu haben.

Die Staatsanwaltschaft erwirkte daraufhin Haftbefehle für beide Verdächtige, die am Dienstagmorgen dieser Woche vollstreckt wurden. Beide Frauen wurden in ihren Wohnungen in Jenfeld angetroffen und verhaftet. Sie befinden sich in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern an.

Mx.

