POL-HH: 230710-4. Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach 74-jährigem Mann

Hamburg (ots) - Tatzeit: 08.07.2023, 16:35 Uhr Tatort: Hamburg-Heimfeld, Stader Straße Am Samstagnachmittag wurde ein Mann in Heimfeld durch einen Messerstich tödlich verletzt. Der Tatverdächtige kam in Untersuchungshaft. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen zwei sich einander bekannte Männer in einem ...

mehr