POL-HH: 230612-2. Unbekannte werfen Steine auf fahrende Autos in Hamburg-Bahrenfeld - Zeugen gesucht

Hamburg (ots) - Zeit: 10.06.2023, ab 22:00 Uhr Ort: Vergnügungsviertel St. Pauli, inklusive der S-Bahnstation Reeperbahn Insgesamt 240 Beamtinnen und Beamte der Polizei Hamburg und der Bundespolizeiinspektion Hamburg haben in einer konzertierten Aktion in der Nacht von Samstag auf Sonntag jeweils in ihrem ...

mehr