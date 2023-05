Polizei Hamburg

POL-HH: 230519-7. Festnahme nach erfolgreicher Öffentlichkeitsfahndung

Hamburg (ots)

Tatzeit: 12.05.2023, 08:05 Uhr

Tatort: Hamburg-Lohbrügge, Binnenfeldredder, EKZ

Das Landeskriminalamt für die Region Bergedorf (LKA 17) konnte heute einen mutmaßlichen Räuber vorläufig festnehmen. Maßgeblichen Anteil an dem schnellen Ermittlungserfolg hatte eine Öffentlichkeitsfahndung (siehe PM 230519-1.).

Hinsichtlich des Ursprungssachverhalts wird auf die vorangegangene Pressemitteilung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5508003, verwiesen.

Nach einem weiteren Überfall auf einen Kiosk im Hamburger Stadtteil Lohbrügge fahndete die Polizei seit heute öffentlich nach dem Unbekannten und bat um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Laufe des Tages gingen schnell erste Hinweise ein, die zur Identifizierung eines 28-jährigen Hamburgers führten. Die Ermittler des Landeskriminalamtes regten bei der Staatsanwaltschaft die Beantragung eines Durchsuchungsbeschlusses an, der vom Amtsgericht erlassen und umgehend am Nachmittag vollstreckt wurde. Der Tatverdächtige wurde angetroffen und vorläufig festgenommen. In der Wohnung wurden mutmaßliche Beweismittel sichergestellt.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige der Untersuchungshaftanstalt zugeführt zur Beantragung eines Haftbefehls.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde gelöscht.

