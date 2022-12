Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) UL - Übeltäter Alkohol

Gleich mehrfach unangenehm fielen ein Mann und eine Frau am Freitagabend in Ulm auf.

Ulm (ots)

Den Einstieg machte die 44jährige Ehefrau gegen 21.15 Uhr in der Fischergasse. Sie war mit ihrem Opel Corsa von der Schwilmengasse kommend in die Fischergasse abgebogen und musste eine Vollbremsung machen. Sonst hätte sie dort eine 22jährige Fußgängerin erfasst. Die stand zu dem Zeitpunkt im Eingangsbereich einer Gaststätte. Gleich nach der Vollbremsung parkte die 44jährige ihr Auto ein und touchierte dabei noch fast eine Statue. Zeugen konnten beobachten, dass die Fahrerin erst einige Minuten nach dem Einparken aus ihrem Corsa ausstieg. Dabei musste sie sich an ihrem Auto festhalten. Auffällig war ihr schwankender Gang auf dem Weg zur Beifahrerseite. Dort öffnete sie die Türe und ließ ein kleines Kind aussteigen. Anschließend entfernte sich die Frau in Begleitung des Kindes vom Ort des Geschehens. Eine herbeigerufene Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte konnte anhand der Autonummer die Adresse der Fahrerin ermitteln. Die war auch zu Hause. Schnell war der Grund für ihr auffälliges Fahr- und Einparkmanöver bekannt. Die 44jährige war augenscheinlich betrunken. Nachdem ihr eröffnet worden war, dass sie die Streife zum Polizeirevier begleiten muss, kam es zur Diskussion, in die sich auch noch ihr 41jähriger Ehemann einmischte. Letztgenannter beleidigte eine Polizeibeamtin aufs Übelste. Eine herbeigerufene Ärztin führte bei der 44jährigen Fahrerin eine Blutentnahme durch. Ein von ihr vorher durchgeführter Alkotest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Der ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Geben ihren ebenfalls alkoholisierten Ehemann wird wegen Beleidigung ermittelt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 2558766, 2558370 )

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell