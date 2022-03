Polizei Hamburg

POL-HH: 220306-1. Eine Festnahme nach Raub auf Tankstelle in Hamburg-Lokstedt

Hamburg (ots)

Polizeibeamte haben gestern einen 19-jährigen Deutschen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, kurz zuvor einen bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle begangen zu haben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat der Mann den Verkaufsraum der Tankstelle in der Kollaustraße und bedrohte einen 29-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer. Der Überfallene lief daraufhin durch eine rückwärtige Tür ins Freie. Er blieb unverletzt.

Der Täter flüchtete ohne Raubgut in Richtung der Straße Auf dem Kollauer Hof. Dort konnte er im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung durch Beamte des Polizeikommissariats 23 (PK 23) angetroffen werden. Als der Mann die Polizisten bemerkte, flüchtete er in einen Wanderweg. Da er auf Zurufe nicht reagierte, gab eine Beamtin einen Warnschuss in die Luft ab. Davon unbeeindruckt setzte der mutmaßliche Täter seine Flucht fort. Er konnte kurze Zeit später in der Kollaustraße durch eine zivile Fahrradstreife vorläufig festgenommen werden.

Das mutmaßliche Tatmesser konnte bei der Absuche des Fluchtweges aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 19-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen des für die Region Eimsbüttel zuständigen Raubdezernats (LKA 134) dauern an.

Schö.

