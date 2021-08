Polizei Hamburg

POL-HH: 210822-2. Handykamera ermöglicht Festnahme eines mutmaßlichen Autoaufbrechers in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Zeit: 20.08.2021, zwischen 15:00 und 17:00 Uhr; Ort: Hamburg-St. Pauli, Neuer Kamp

Ein mutmaßlicher Autoaufbrecher durfte sich am Freitagnachmittag nur kurz über seinen Erfolg freuen. Die technischen Möglichkeiten seiner Beute hat er offenbar unterschätzt.

Am späten Freitagnachmittag zeigte ein 61-jähriger Mann am Polizeikommissariat 16 den Aufbruch seines Autos an. Bei dem VW Transporter war eine Seitenscheibe eingeschlagen worden und es wurde ein im Fahrzeug zurückgelassenes Handy entwendet. Die Tat hatte sich offenbar erst kurz vor der Rückkehr des Mannes zu seinem Auto ereignet.

Den Beamten bot sich schnell ein vielversprechender Ermittlungsansatz, denn durch die entsprechenden Gerätefunktionen konnte die Handykamera aus der Ferne aktiviert werden. Anhand der zu erkennenden Umgebung gelang es den Beamten, den mutmaßlichen Standort zu lokalisieren. Aber nicht nur das: Auf diese Weise bekamen die Beamten auch einen Eindruck vom äußeren Erscheinungsbild des mutmaßlichen Autoaufbrechers.

Zivilfahnder überprüften daraufhin das lokalisierte Umfeld und konnten kurze Zeit später am Schmidt-Rottluff-Weg einen 36-jährigen Montenegriner als Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Sie hatten ihn anhand des Bildmaterials wiedererkannt und fanden bei ihm tatsächlich auch das Handy des Bestohlenen.

Die Überprüfung des Tatverdächtigen führte aber auch zum Auffinden einer geringen Menge von Betäubungsmitteln sowie zu der Feststellung, dass er über keinen gültigen Aufenthaltstitel verfügte.

Ermittler des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen die weitere Sachbearbeitung und führten den Tatverdächtigen später einem Haftrichter zu.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell