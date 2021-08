Polizei Hamburg

POL-HH: 210815-1. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen eines Motorradfahrers

Hamburg (ots)

Zeit: 11.08.2021, 20:00 Uhr

Ort: Hamburg, BAB 1 Norderelbbrücken

Ein 50-jähriger Mann ist mit einem geliehenen Motorrad mehrfach in außerordentlichem Maße zu schnell unterwegs gewesen. Bei der Kontrolle durch eine ProViDa-Besatzung der Verkehrsdirektion Süd beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Mannes und stellten das Fahrzeug sicher.

Das hochmotorisierte Krad, eine Ducati V4S mit 215 PS, fiel den Beamten auf, als der Fahrer auf der BAB 1 in Höhe der Norderelbbrücke ein Fahrzeug rechts überholte und dabei so extrem beschleunigte, dass die Beamten zunächst nicht folgen konnten. Das Motorrad wurde von seinem Fahrer über die Ausfahrt auf die BAB 25 in Richtung Osten gelenkt. Durch Baustellenbereiche mit zulässigen Höchstgeschwindigkeiten von 80 km/h oder generellen Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 120 Km/h fuhr das Motorrad wiederholt mit deutlich überhöhtem Tempo.

Die Beamten konnten den Ducati-Fahrer dann stoppen und beschlagnahmten den Führerschein des 50-jährigen Serben, der spontan angab "nur ein klein wenig zu schnell gewesen zu sein". Die Ducati hatte er sich von einem Bekannten geliehen. Eine Auswertung des Videomaterials ergab für den Bereich von erlaubten 120 km/h schließlich eine Geschwindigkeit von 200 km/h - im Durchschnitt.

Das Motorrad wies einige nicht erlaubte Umbauten auf und wurde sichergestellt.

Den Fahrer muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

Original-Content von: Polizei Hamburg