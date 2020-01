Polizei Hamburg

POL-HH: 200119-2. Verkehrsunfall auf der Autobahn mit schwer verletztem Kind

Unfallzeit: 18.01.2020, 14:35 Uhr Unfallort: BAB 1/Abzweiger zur BAB 24 in Richtung Jenfeld

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn ist am Samstagnachmittag ein Kind schwer verletzt worden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 30-jährige Frau mit ihrem Pkw VW Polo die BAB 1 aus südlicher Richtung kommend und verlor im Abzweiger zur BAB 24 aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Polo geriet ins Schleudern und stieß gegen die rechte Leitplanke. Neben der Fahrerin befanden sich auch deren drei Kinder in dem Auto.

Ein hinten links sitzendes Mädchen (7), das offenbar weder angeschnallt war noch in einem Kindersitz saß, erlitt durch die Wucht des Aufpralls eine Oberschenkelfraktur. Das Kind wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Die beiden anderen Kinder (2, 9) blieben unverletzt und wurden von dem zwischenzeitlich an der Unfallstelle erschienenen Vater übernommen.

Die schwangere Fahrerin wurde zwar nicht verletzt, wurde vorsorglich aber ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert.

Der Autobahnabzweiger in Richtung Jenfeld war in der Zeit von 14:45 Uhr bis 15:53 Uhr voll gesperrt.

