Polizei Hamburg

POL-HH: 190922-5. Verkehrsunfall im Zusammenhang mit dem Aufzug "Friday for Future"

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 20.09.2019, 16:10 Uhr Unfallort: Hamburg-Neustadt, Stephansplatz

Bei einem Verkehrsunfall ist bereits am Freitag ein 26-Jähriger leicht verletzt worden. Die Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) führt die weiteren Ermittlungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 21-Jähriger mit seinem VW Golf zunächst die Dammtorstraße in Richtung Stephansplatz. Dort musste er plötzlich aufgrund einer stattfindenden Sitzblockade im Bereich des Stephansplatzes halten. Aus Richtung der Sitzblockade lief eine stark alkoholisierte und vermummte Person auf den Pkw des 21-Jährigen zu. Der Fahrer setzte daraufhin seinen VW Golf zurück, wendete und wollte sich in Richtung Gänsemarkt entfernen. Die vermummte Person befand sich während des gesamten Wendemanövers im vorderen Bereich des Pkw, sprang auf dessen Motorhaube und lag schließlich darauf. Die vermummte Person stürzte im Anschluss und verletzte sich dabei leicht am Knie.

Der 21-Jährige fuhr mit seinem Pkw in Richtung Gänsemarkt und konnte dort von den eingesetzten Polizeibeamten angehalten und kontrolliert werden. Die verletzte Person zog sich nach dem Vorfall in die Sitzblockade zurück. Hier wurde die Person, ein 26-jähriger Mann, von den Einsatzkräften überprüft.

Der 26-Jährige wurde medizinisch erstversorgt und kurze Zeit später vor Ort entlassen.

Gegen beide Personen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Die Ermittlungen, insbesondere zum genauen Unfallhergang, dauern an.

Schö.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Pressestelle

Rene Schönhardt

Telefon: 040/4286-56211

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell