POL-HH: 190922-4. Zeugenaufruf nach Raub auf Restaurant in Hamburg-Eimsbüttel

Tatzeit: 22.09.2019, 00:45 Uhr Tatort: Hamburg-Eimsbüttel, Heußweg

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Hamburg-Eimsbüttel zu einem schweren Raub auf ein Restaurant durch mehrere unbekannte Täter. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die beiden Angestellten (22,24) des Restaurants waren gerade mit Aufräumungsarbeiten beschäftigt, als mehrere maskierte Täter in das Lokal stürmten. Einer der Täter hielt eine Schusswaffe in der Hand und forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Der 22-Jährige wich zurück, stolperte zu Boden und erhielt am Boden liegend einen Schlag auf den Hinterkopf. Er wurde dabei leicht verletzt.

Nachdem den Tätern ein vierstelliger Geldbetrag ausgehändigt wurde, flüchteten diese zu Fuß über den Heußweg in Richtung Wiesenstraße.

Eine eingeleitete Sofortfahndung mit fünf Funkstreifenwagen führte nicht zur Ergreifung der Täter.

Diese können wie folgt beschrieben werden:

- 3-4 männliche Täter - 170-180 cm - normale Statur - maskiert - bewaffnet mit Schusswaffen

Die Ermittlungen werden bei der Fachdienststelle für Raubdelikte (LKA 134) geführt.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

