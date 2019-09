POL-HH: 190922-3. Person flüchtet nach Fahrzeugverfolgung in Hamburg- Rothenburgsort

Polizei Hamburg

Tatzeit: 21.09.2019, 02:56 Uhr Tatort: Hamburg-Rothenburgsort, Billhorner Brückenstraße/ Billhorner Röhrendamm

Die Polizei fahndet nach einem unbekannt gebliebenen Mann, der gestern in den frühen Morgenstunden vor der Polizei flüchtete und bei der Verfolgung einen Funkstreifenwagen beschädigte.

Der Funkstreifenwagen "Peter 44/1" befuhr im Rahmen der Streife die BAB 255 in Fahrtrichtung Innenstadt, als plötzlich sich von hinten ein mit überhöhter Geschwindigkeit ankommender BMW näherte. Beim Anblick des Funkstreifenwagens reduzierte der Fahrer des BMW schlagartig die Geschwindigkeit.

Die Beamten entschlossen sich, den Pkw anzuhalten und den Fahrer zu überprüfen. Trotz Anhaltezeichen der Polizei stoppte der Fahrer sein Fahrzeug nicht. Der Fahrer entzog sich der bevorstehenden Kontrolle und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die Billhorner Brückenstraße in Richtung Innenstadt.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. In Höhe der Neuen Elbbrücke verzögerte der Fahrer seine Fahrt, um nach rechts in die Zufahrt zum Billhorner Röhrendamm abzubiegen. Unmittelbar darauf bog der BMW nach links in die Gegenfahrbahn der Straße Billhorner Röhrendamm in Richtung Großmarkt ab und flüchtete weiter mit überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei.

Plötzlich verzögerte der Fahrer des BMW die Geschwindigkeit und bog abrupt nach rechts in die Zufahrt zur Billhorner Brückenstraße in Richtung Süden ab. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem folgenden Funkstreifenwagen.

Der Fahrer des BMW stieg aus dem Fahrzeug und flüchtete unerkannt. Im Fahrzeug befand sich eine Mitfahrerin (36), die durch den Unfall leicht verletzt wurde. Nach ambulanter Behandlung wurde die 36-Jährige entlassen.

Eine eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen mit sechs Funkstreifenwagen verlief negativ.

Die an dem Pkw angebrachten Kennzeichen waren nicht für den BMW zugelassen. Im Kofferraum des Fahrzeuges befanden sich außerdem weitere Kennzeichen, die als gestohlen gemeldet waren.

Der BMW wurde als Spurenträger sichergestellt

Auf der Anfahrt zum Einsatzort verunfallte außerdem der Funkstreifenwagen "Peter 44/3". Der 23-jährige Beamte kam während der Anfahrt zum Einsatzort an der Einmündung Georg-Wilhelm-Straße/ Harburger Chaussee aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei mit dem Funkstreifenwagen einen Lichtmast. Der Beamte verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

