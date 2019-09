POL-HH: 190902-2. Sicherstellung von mehreren hundert Verkaufsartikeln auf einem Flohmarkt in Hamburg-Schnelsen

Polizei Hamburg

Sicherstellung von mehreren hundert Verkaufsartikeln auf einem Flohmarkt in Hamburg-Schnelsen

Hamburg (ots)

Zeit: 01.09.2019, 12:55 Uhr Ort: Hamburg-Schnelsen, Wunderbrunnen

Gestern Mittag bemerkte eine aufmerksame Besucherin eines Flohmarkts in Schnelsen einen Verkaufsstand, an dem ausschließlich neuwertige Spiel- und Schreibwaren angeboten wurden. Hinzugerufene Polizisten stellten insgesamt 837 Artikel wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei sicher.

Der 30-jährigen Flohmarktbesucherin, Betreiberin mehrerer Spielwarengeschäfte, fiel ein Verkaufsstand auf, an dem ausschließlich original verpackte Spiel- und Schreibwaren angeboten wurden. Hinter dem Stand befanden sich ein Mann und zwei Frauen, von denen eine der Flohmarktbesucherin bereits bekannt war: Sie hatte zuvor in einem ihrer Spielwarengeschäfte gestohlen und daraufhin ein Hausverbot erteilt bekommen. Da in jüngster Vergangenheit diverse Ladendiebstähle in den Geschäften der 30-Jährigen verübt worden waren und viele der vor Ort angebotenen Waren Etiketten ihres Geschäfts trugen, verständigte diese die Polizei.

Als Beamte des Polizeikommissariats 24 (PK 24) daraufhin an dem Flohmarktstand eintrafen, war der männliche Flohmarktverkäufer bereits geflüchtet.

Von den beiden Frauen am Flohmarktstand stellten die Polizisten die Personalien fest. Es handelte sich hierbei um zwei Serbinnen im Alter von 31 und 58 Jahren. Beide wurden nach der Personalienfeststellung entlassen.

Die Beamten stellten sämtliche neuwertige und am Flohmarktstand angebotenen Artikel, insgesamt 837 Stück, wegen des Verdachts der Hehlerei sicher.

Ermittler des zuständigen Landeskriminalamts (LKA 131) übernahmen die weitere Sachbearbeitung.

Die Überprüfung und Zuordnung der sichergestellten Gegenstände steht noch aus.

Ka.

