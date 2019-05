FW-EN: Sommerfest beim Löschzug 2

Feuerwehr Gevelsberg

Der Löschzug 2 der Freiwilligen Feuerwehr Gevelsberg bietet seinen Besuchern während der Tage der offenen Tür wieder ein buntes Programm für Jung und Alt. Die Veranstaltung findet vom 14. bis zum 16. Juni auf dem Gelände der Wache Ost (Berchemallee 38) statt. Los geht es am Freitag, den 14. Juni ab 18:00 Uhr mit DJ-Musik zu kühlen Getränken und Leckerem vom Grill. Am Samstag werden die Türen und Tore um 14:00 Uhr für die Gäste geöffnet. Samstag und Sonntag bieten die ehrenamtlichen Feuerwehrmänner und -frauen ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Die Kinder bekommen in der Spielstraße einiges geboten und können bei der beliebten Tombola ihr Glück versuchen. Interessierte Erwachsene können sich über die Fahrzeugtechnik und die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr informieren. Ganz nach dem Motto "Feuerwehr zum Anfassen". Samstagabend ab 20:00 Uhr sorgen die Hasper Cover-Rocker von "Refresh" wieder für Stimmung. Der Sonntag startet um 10:30 Uhr besinnlich mit einem evangelischen Gottesdienst. Auch kulinarisch wird wieder ordentlich aufgetischt. An allen Tagen gibt es deftiges vom Grill. Samstag und Sonntag darf es auch mal ein Stück Kuchen zum Kaffee sein. An der Cocktailbar werden wieder leckere Erfrischungen gemixt, auch alkoholfrei. Der Löschzug 2 freut sich auf seine Besucher.

