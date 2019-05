Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Feuerwehr Gevelsberg fährt zu einem Verkehrsunfall

Gevelsberg (ots)

Am frühen Samstagabend wurde die Feuerwehr zu einem gemeldeten Verkehrsunfall auf der Heidestraße gerufen. Dort waren zwei PKW ineinander gefahren. Beide Fahrer der verunfallten KFZ waren schon vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte aus ihren Fahrzeugen heraus. Beide Insassen wurden rettungsdienstlich versorgt und anschließend in umliegende Kliniken transportiert. Während der Dauer des Einsatzes war die Heidestraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

