POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwochnachmittag wurde eine 12-jährige Radfahrerin von einem Pkw erfasst und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Eine 52-jährige VW Golf-Fahrerin fuhr von der Bushaltestelle Dietrich-Bonhoeffer-Schule kommend in Richtung Multring. An der dortigen Einmündung missachtete die Dame das "Stop"-Zeichen und erfasste die Radfahrerin. Das Kind erlitt eine Fraktur am Bein und kam in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt 300 EUR.

