POL-MA: Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Am helllichten Tag Opfer eines Wohnungseinbruchs geworden

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Nicht nur zur Nachtzeit, sondern mitten am Tag, waren am Mittwoch Einbrecher am Werk. Zwischen 11:45 Uhr und 17:00 Uhr wurde im Beintweg in ein Einfamilienhaus eingebrochen, und eine große Anzahl von Schmuckgegenständen entwendet. Insgesamt handelt es sich um einen noch nicht genau zu beziffernden Schaden von mehreren Tausend Euro.

Vor allem in der kalten Jahreszeit nutzen Kriminelle den Umstand, dass es bereits zu Arbeitszeiten dunkel wird. Daher ist in den Wintermonaten besondere Vorsicht geboten und eine Überprüfung des eigenen Schutzes gegen Wohnungseinbrüche sinnvoll. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bietet hierzu zahlreiche Tipps und Hilfestellungen.

http://www.k-einbruch.de Rufnummer für den Raum Heidelberg: 0621/174-1234 Rufnummer für den Raum Mannheim: 0621/174-1212

