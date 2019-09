Polizei Hamburg

POL-HH: 190901-5. Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorradfahrer in Hamburg-Bergedorf

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 31.08.2019, 17:55 Uhr Unfallort: Hamburg-Bergedorf, Bergedorfer Straße / Sander Damm

In Bergedorf ist es gestern am späten Nachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer gekommen. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein 20-jähriger Rumäne befuhr mit seinem Opel Vivaro die Bergedorfer Straße in östliche Richtung. Beim Linksabbiegen in den Sander Damm übersah er offenbar den entgegenkommenden Motorradfahrer auf seiner Yamaha. Der Opel-Fahrer erfasste den 24-jährigen Motorradfahrer, der daraufhin stürzte und sich leicht verletze. Er wurde zwecks ärztlicher Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der mutmaßliche Unfallverursacher sowie dessen Beifahrer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der Verkehrsunfalldienst Süd (VD 4) übernahm die Unfallaufnahme. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen wurden die Bergedorfer Straße in Fahrtrichtung Westen sowie der Abbieger in Fahrtrichtung Osten in den Sander Damm gesperrt.

Die Ermittlungen dauern an.

Ka.

