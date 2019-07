Polizei Hamburg

POL-HH: 190725-4. Erste Erkenntnisse nach Verkehrsunfall mit Funkstreifenwagen - vier leicht verletzte Personen

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 25.07.2019, 14:09 Uhr Unfallort: Hamburg-Neustadt, Holstenwall / Sievekingplatz

Bei einem Verkehrsunfall sind heute Mittag vier Personen verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst West (VD 2) hat die Ermittlungen übernommen.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr der Funkstreifenwagen "Peter 2/12" aufgrund eines Einbruchalarms unter Inanspruchnahme von Sonderrechten den Holstenwall stadteinwärts. An der Kreuzung am Sievekingplatz fuhr er nach ersten Erkenntnissen über eine Rotlicht zeigende Ampel. Nach Zeugenaussagen soll der Funkstreifenwagen im Kreuzungsbereich noch kurz zum Stehen gekommen sein. Im weiteren Verlauf kam es dann aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem vom Sievekingplatz kommenden Mercedes-Benz. Möglicherweise hatte der Mercedes-Fahrer (28) den Streifenwagen übersehen. Der Mercedes-Fahrer sowie zwei im Streifenwagen befindliche Polizeibeamte wurden leicht verletzt. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde zudem ein Fußgänger (47) leicht verletzt und wurde mit dem Rettungswagen zwecks ärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die Ermittlungen dauern an.

