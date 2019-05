Polizei Hamburg

POL-HH: 190510-3. Mutmaßliche betrügerische Handwerker in Hamburg-Sasel vorläufig festgenommen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 09.05.2019, 14:10 Uhr Tatort: Hamburg-Sasel, Goppeltweg

Beamte des Polizeikommissariats 35 haben gestern Nachmittag drei Männer aus Irland vorläufig festgenommen, da sie im Verdacht stehen, überteuerte Arbeiten angeboten und durchgeführt zu haben.

Ein 54-jähriger Mann wurde gestern von drei mutmaßlichen Handwerkern an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Sie boten dem Mann in aufdringlicher Weise an, die Auffahrt zu seinem Grundstück zu reinigen. Trotz mehrfacher Aufforderung, das Grundstück zu verlassen, begannen die aus Irland stammenden "Handwerker" mit den Arbeiten. Ein 87-jähriger Nachbar bemerkte den Vorfall und stellte die drei Arbeiter zur Rede. Zwischen ihm und einem der "Handwerker" kam es kurz danach zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 87-Jährige zu Boden geschubst wurde. Er erlitt dabei Schürfwunden an den Armen und Beinen.

Die "Handwerker" ergriffen die Flucht und fuhren mit ihrem Fahrzeug in unbekannte Richtung davon. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten die Personen jedoch anhalten und vorläufig festnehmen.

Nach Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen (17,19,31) entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Polizei Hamburg rät: Seien Sie bei Angeboten vor reisenden Handwerkern besonders aufmerksam und misstrauisch. Im Zweifelsfall verständigen Sie die Polizei über den Notruf 110.

Schö.

