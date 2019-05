POL-HH: 190509-2 Zwei vorläufige Festnahmen nach versuchten Wohnungseinbrüchen in Hamburg-Jenfeld

Polizei Hamburg

Tatzeit: 08.05.2019, 14:10 Uhr Tatort: Hamburg-Jenfeld, Kreuzburger Straße

Beamte des Polizeikommissariats 38 haben gestern Nachmittag zwei Deutsche nach drei versuchten Wohnungseinbrüchen vorläufig festgenommen. Das für die Region Wandsbek zuständige Einbruchsdezernat (LKA 152) übernahm die Ermittlungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei einem 47-jährigen Anwohner an der Wohnungstür geklingelt. Dieser entschloss sich aber, nicht darauf zu reagieren. Unmittelbar danach wurde an seiner Wohnungstür gerüttelt. Er begab sich daraufhin zur Tür und konnte zwei Männer dabei beobachten, wie sie an der Tür seiner Nachbarin manipulierten. Anschließend begaben sich die Männer noch zu einer weiteren Wohnungstür und verließen danach über das Treppenhaus die Etage. Er verständigte die Polizei und gab dabei eine detaillierte Täterbeschreibung ab.

Die beiden Männer konnten daraufhin noch in der Kreuzburger Straße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei den 54-und 29-jährigen Deutschen handelt es sich um Vater und Sohn. Kurz vor der Festnahme versuchte sich der Sohn von mutmaßlichem Einbruchswerkzeug zu trennen, in dem er einen Schraubendreher in ein Gebüsch warf. Das Werkzeug wurde jedoch gefunden und sichergestellt.

Beim Vater, der wie auch sein Sohn bereits in der Vergangenheit mit mehreren Delikten in Erscheinung getreten war, wurde ebenfalls mutmaßliches Einbruchsequipment gefunden.

Beide wurden nach kriminalpolizeilichen Maßnahmen erkennungsdienstlich behandelt und der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zugeführt. Für beide wurden Haftbefehle erlassen.

Ob bzw. inwieweit die jetzige Zuführung Auswirkung auf einen heutigen Termin einer derzeit laufenden Hauptverhandlung gegen die beiden in anderer Sache hat, ist derzeit nicht bekannt.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamts (LKA 152) dauern an.

