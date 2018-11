POL-DEL: LK Oldenburg: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Harpstedt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Täter sind am Dienstag, 20. November 2018, zwischen 09:00 und 20:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Schützenweg in Harpstedt eingebrochen.

Sie schlugen dabei eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren wurde gezielt nach Wertgegenständen gesucht. Ob die Täter an Diebesgut gelangten und wie hoch der entstandene Schaden war, stand noch nicht fest.

Zeugen, die im Bereich vom Schützenweg/Hämelheide verdächtige Geräusche gehört oder Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei in Wildeshausen (1393655) in Verbindung zu setzen.

