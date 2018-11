POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer soll zwei Verkehrsunfälle verursacht haben

Wittenburg (ots) - Ein 27-jähriger Autofahrer steht im Verdacht, am Samstagabend in Wittenburg unter Alkoholeinfluss zwei Verkehrsunfälle verursacht zu haben, bei denen ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Dem Spurenaufkommen zufolge, soll der 27-Jährige in der Goethestraße mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn abgekommen und anschließend gegen zwei parkende Autos sowie gegen einen Grundstückszaun geprallt sein. Daraufhin sei der 27-Jährige mit seinem Auto, mit dem er kurz zuvor bereits einen Auffahrunfall verursacht haben soll, geflüchtet. Anhand von Zeugenaussagen konnte die Polizei den mutmaßlichen Fahrer an seiner Wohnadresse antreffen und ihn zu den Vorfällen befragen. Wie sich herausstellte, hatte der Mann zu diesem Zeitpunkt einen Atemalkoholwert von 2,11 Promille. Zudem konnte er keinen Führerschein vorweisen und sein PKW war nicht pflichtversichert. Gegen den 27-Jährigen ist Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Straßenverkehr, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet worden.

