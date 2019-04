Polizei Hamburg

POL-HH: 190425-1. Zeugenaufruf nach Raub in Hamburg-Rahlstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 24.04.2019, 18:30 Uhr Tatort: Hamburg-Rahlstedt, Parkstieg

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, nachdem gestern Abend ein bislang unbekannter Täter eine 59-Jährige ihrer Halskette beraubt haben soll. Die weiteren Ermittlungen hat das örtlich zuständige Raubdezernat (LKA 154) übernommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sprach gestern Abend ein unbekannter Mann die 59-jährige Geschädigte in der Straße Parkstieg an und fragte sie nach der Uhrzeit. Plötzlich griff er ihr an den Hals und versuchte ihr die Kette abzureißen. Die Frau wehrte sich und verlor kurzzeitig ihr Gleichgewicht. Als sie zu Boden stürzte, entriss der Täter die Kette und flüchtete in ein leer stehendes, in Bau befindliches Haus in der Scharbeutzer Straße.

Aufmerksame Zeugen verständigten eine in der Nähe befindliche Besatzung eines Funkstreifenwagens. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit vier Funkstreifenwagen führten aber nicht zur Ergreifung des Täters.

Dieser wird folgendermaßen beschrieben:

- männlich - "südländisches" Erscheinungsbild - 20-30 Jahre alt - 165-170cm groß - schlanke Statur - bekleidet mit einer hellen Jogginghose und einer blauen Jacke

Zeugen, die Hinweise geben können, die zur Identifizierung des Täters führen oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jede Polizeidienststelle zu wenden.

Jo.

