POL-HH: 190401-2. Großkontrolle "Manipulationen im gewerblichen Personen- und Güterkraftverkehr" - Einladung für Medienvertreter

Zeit: 02.04.2019, 11:00 Uhr Ort: Hamburg-Altenwerder, Finkenwerder Straße 1, Zollamt Hamburg

Die Verkehrsdirektion der Polizei Hamburg führt am morgigen Tag eine Großkontrolle mit dem Schwerpunkt "Manipulationen im gewerblichen Personen- und Güterkraftverkehr" durch, an der über 40 spezialisierte Polizeibeamte aus dem gesamten Bundesgebiet sowie fünf Polizeibeamte der National Police aus Dänemark teilnehmen. Unterstützt werden die Beamten zudem von Mitarbeitern des Bundesamts für Güterverkehr (BAG) aus Köln, der Behörde für Wirtschaft Verkehr und Innovation, dem Amt für Arbeitsschutz sowie Sachverständigen.

Der Personen- und Güterverkehr unterliegt in besonderem Maße speziellen Vorschriften. Aufgrund von starken Konkurrenzsituationen und einer angestrebten optimalen Auslastung der Fahrzeuge und des Fahrpersonals werden häufig diese Vorschriften missachtet, was zu folgenschweren Verkehrsunfällen führen kann.

Überprüft werden in diesem Zusammenhang die Einhaltung von Sozialvorschriften, technische Mängel, Ladungssicherheit und insbesondere Manipulationen an digitalen Kontrollgeräten sowie an der sogenannten Ad-Blue-Technik der Fahrzeuge.

Interessierte Medienvertreter sind zur Kontrollstelle auf dem Gelände des Zollamts Hamburg in der Finkenwerder Straße herzlich eingeladen. Der Leiter der Verkehrsdirektion, Ulf Schröder, wird vor Ort für O-Töne zur Verfügung stehen.

