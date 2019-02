Polizei Hamburg

POL-HH: 190225-2. Marihuana Aufzuchtplantagen in Hamburg-Billstedt und Hamburg-Kirchwerder sichergestellt

Hamburg (ots)

Zeiten: (A) 23.02.2019, 13:44 Uhr und 24.02.2019, 19:50 Uhr (B) 24.02.2019, 09:30 Uhr bis 16:50 Uhr Orte: (A) Hamburg-Billstedt, Oberschleems (B) Hamburg-Spadenland, Ruschorter Hauptdeich und Hamburg-Kirchwerder, Sander Deichweg

Die Polizei hat am Wochenende zwei Marihuana-Plantagen in Hamburg-Billstedt und Kirchwerder sichergestellt. Eine Person wurde zugeführt. Die weiteren Ermittlungen hat das Rauschgiftdezernat (LKA 68) übernommen.

(A)

Die Polizei wurde zunächst am Samstagnachmittag wegen eines vermeintlichen Randalierers in die Straße Oberschleems gerufen. Vor Ort stellten die Beamten in einem Wohnhaus Hinweise fest, die auf eine handgreifliche Auseinandersetzung hindeuteten. Die Hinweise führten die Beamten zu der Wohnung einer 51-jährigen Deutschen, die einen sichtlich betroffenen und aufgewühlten Eindruck machte. An der Wohnungstür wurden die Beamten auf Blutspuren aufmerksam, die in die Wohnung führten. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Beamten die Wohnung, wobei sie in einem abgedunkelten Zimmer eine Marihuana-Aufzuchtstation mit rund 70 Pflanzen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien sowie professionelles Equipment (u.a Kohlefilter, Abluftanlage, Thermo- und Hydrometer) auffanden und sicherstellten. Darüber hinaus stellten die Beamten eine Schreckschusswaffe und einen "Polenböller" sicher.

Sämtliche Beweismittel seien einem 39-jährgen Deutschen zugehörig, der zur Zeit bei der 51-Jährigen zur Untermiete wohnen würde. Wegen des Verdachts der häuslichen Gewalt wurde gegen den zum Zeitpunkt der Maßnahmen nicht anwesenden Tatverdächtigen zunächst ein Betretungsverbot der Wohnung ausgesprochen. Am Sonntag gegen 19:50 Uhr konnten ihn Beamte vorläufig festnehmen, als sich dieser wieder in der Wohnung aufhielt. Der Tatverdächtige wurde dem Haftrichter zugeführt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

(B)

Eine aufmerksame Passantin bemerkte am Sonntag diverse Müllsäcke am Ruschorter Hauptdeich, die mit Marihuanapflanzenverschnitten, Düngemitteln, Aufzuchterde, Leuchtmitteln und diversen persönlichen Papieren befüllt waren. Sie verständigte die Polizei. Das Beweismittel wurde sichergestellt.

Im Zuge der sich anschließenden Ermittlungen der Beamten erwirkten diese einen Durchsuchungsbeschluss bei der Staatsanwaltschaft Hamburg für eine Wohnung im Sander Deichweg. Dabei konnten die Beamten im dortigen Wintergarten und in einem Büro rund 40 Marihuana-Pflanzen sowie weitere Leuchtmittel und Belüftungsanlagen sicherstellen.

Vor Ort trafen die Beamten den 52-jährigen deutschen Tatverdächtigen an. Er wurde nach polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Jo.

