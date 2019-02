Polizei Hamburg

POL-HH: 190225-1. Schwerer Raub in Hamburg-Neuwiedenthal

Hamburg (ots)

Tatzeit: 24.02.2019, 07:19 Uhr Tatort: Hamburg-Neuwiedenthal, Rehrstieg

Die Polizei hat gestern Morgen zwei Männer (33, 39) vorläufig festgenommen, die nach einer Schlägerei einem 33-jährigen Geschädigten die Tasche und Jacke entwendet haben sollen. Die weiteren Ermittlungen hat das Raubdezernat der Region Harburg (LKA 184) übernommen.

Nach dem bisherigen Erkenntnisstand kam es am Sonntagmorgen zu einem Streit zwischen mehreren Personen in einer Gaststätte in Hamburg-Neuwiedenthal. Daraufhin wurden einige der an der zunächst verbalen Auseinandersetzung Beteiligten des Lokals verwiesen. Im weiteren Verlauf beschloss der spätere Geschädigte ebenfalls das Lokal zu verlassen, wobei er vor dem Gebäude erneut auf die Personengruppe stieß. Der Streit setzte sich fort und artete in Handgreiflichkeiten aus. Einer der Tatverdächtigen soll mit einer Glasflasche auf den Geschädigten eingeschlagen haben. Inwiefern dabei auch eine Eisenstange verwendet wurde, ist bislang unklar.

Der 33-jährige Deutsche wurde leicht verletzt und zog sich Schnittwunden in den Händen und eine Platzwunde am Kopf zu. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, wo er kurze Zeit später wieder entlassen werden konnte. Im Zuge der Schlägerei wurde ihm seine Tasche und seine Jacke entrissen. Das Raubgut konnte bei den Tatverdächtigen sichergestellt werden.

Die beiden Tatverdächtigen deutscher und moldauischer Staatsangehörigkeit zogen sich bei der Auseinandersetzung schwere Verletzungen zu und wurden ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht nicht. Der 33-jährige Moldauer hatte rund 2,4 Promille. Er erlitt mehrere Gesichtsverletzungen. Der 39-jährige Deutsche hatte einen Promillewert von 1,6. Er zog sich eine Platzwunde am Kopf zu.

Beide Tatverdächtige wurden nach polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Jo.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Pressestelle

Laura John

Telefon: 040/4286-56212

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell