POL-HH: 181122-3. Verkehrskontrolle führte zu drei vorläufigen Festnahmen und zu Ermittlungen durch den Kriminaldauerdienst

Hamburg (ots) - Tatzeit: 21.11.2018, 19:03 Uhr Tatort: Hamburg-Bergedorf, Curslacker Neuer Deich

Beamte haben im Rahmen von Verkehrskontrollen am Mittwochabend im Bereich des Polizeikommissariats 43 drei Personen vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, mit einem Pkw eine eingerichtete Kontrollstelle durchbrochen zu haben und anschließend geflüchtet zu sein.

Die Beamten wollten einen Renault Laguna, der im Curslacker Neuer Deich auf die Kontrollstelle zufuhr, anhalten und kontrollieren. Anstatt entsprechend der unmissverständlichen Zeichen eines Beamten langsamer zu werden und anzuhalten, wurde der Pkw beschleunigt und in den Gegenverkehr gelenkt. Der Beamte wurde vom vorbeifahrenden Fahrzeug an der Hand getroffen und dabei leicht verletzt. Im flüchtenden Pkw konnten drei männliche Personen erkannt werden.

Im Rahmen der Fahndung wurde das Fahrzeug in unmittelbarer Nähe aufgefunden. Am Pkw befanden sich drei Personen (16/20/26), die zunächst alle als Fahrer in Frage kamen und vorläufig festgenommen wurden.

Die drei Personen, ein Deutscher, ein Kasache und ein Serbe, wurden zum Polizeikommissariat 43 verbracht. Dort erschien das Landeskriminalamt 26 (KDD) und übernahm die weitere Sachbearbeitung.

Die intensiven Ermittlungen des KDD führten zu einem weiteren 16-Jährigen Deutschen, der ebenso im Verdacht steht, dass Kraftfahrzeug zum Tatzeitpunkt geführt zu haben. Dieser konnte jedoch bisher nicht angetroffen werden.

Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden zuvor vorläufig festgenommenen Personen (16/26) entlassen.

Der 20-jährige Serbe wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts für die Maßnahmen der Ausländerbehörde dem UG zugeführt.

Die Ermittlungen, insbesondere wer den Renault gefahren hat, dauern an.

