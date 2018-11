POL-HH: 181121-5. BtM-Task-Force Einsatz, mutmaßlicher Dealer dem Haftrichter zugeführt

Hamburg (ots) - Zeit: 20.11.2018, 05:30 Uhr - 21.11.2018, 03:30 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Im Rahmen eines erneuten Einsatzes der Task-Force zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität haben Polizeibeamte am Dienstag und Mittwochmorgen insgesamt 151 Personen überprüft und gegen 50 Personen Aufenthaltsverbote erteilt.

Fahnder des Drogendezernats (LKA 68) beobachteten im Morsumer Weg einen 38-jährigen Syrer, der in einen geparkten Pkw stieg und dort mit dem unbekannt gebliebenen Fahrer Kontakt aufnahm. Kurze Zeit später verließ der 38-Jährige das Fahrzeug. Er führte nun eine Plastiktüte mit sich und begab sich zu seinem Komplizen, der in unmittelbarer Nähe auf ihn wartete. Gemeinsam stiegen sie schließlich in einen Opel Astra und fuhren in Richtung Autobahn (A1).

Kurz vor der Landesgrenze wurde das Fahrzeug von den Fahndern angehalten und die beiden Tatverdächtigen kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde die zuvor mitgeführte Plastiktüte im Fahrzeug aufgefunden. In der Tüte befanden sich ca. 970 Gramm Marihuana, welches sichergestellt wurde.

Der 38-Jährige sowie sein deutscher Komplize (43), der insgesamt ca. 74 Euro mutmaßliches Dealgeld bei sich führte, wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeikommissariat 11 gebracht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 38-jährige dem Haftrichter zugeführt. Der 43-jährige Tatverdächtige wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Er stimmte eine freiwillige Durchsuchung seiner Wohnung zu, bei der die Fahnder weitere Betäubungsmittel (2,1 Gramm Marihuana) sicherstellen konnten.

Beamte des Polizeikommissariats 38 wurden heute Morgen wegen einer Ruhestörung zum Spandauer Weg gerufen. Die Wohnung, aus der der Lärm zu hören war, wurde von den Beamten aufgesucht.

Die Wohnungstür wurde den Beamten zunächst nicht geöffnet, obwohl eindeutig Geräusche aus der Wohnung zu hören waren. Nachdem schließlich die Tür von der Mieterin (29) geöffnet wurde, bemerkten die Beamten eine weitere Person und eine geöffnete Balkontür. Eine Nachschau der Beamten ergab, dass unterhalb vom Balkon ein Gefrierbeutel mit Ecstasytabletten und ein Behältnis mit Kokain aufgefunden wurden. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde ein weiterer Beutel mit identischen Ecstasytabletten im Wohnzimmer sichergestellt.

Die beiden deutschen Tatverdächtigen (29,31) wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeikommissariat 38 gebracht.

Die Polizei wird auch zukünftig ihre intensivierten Maßnahmen zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität fortsetzen.

Schö.

