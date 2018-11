POL-HH: 181122-1. Mehrere Festnahmen bei Einsatz der Task Force in Hamburg-St.Pauli

Hamburg (ots) - Zeit: 21.11.2018, 14:45 Uhr Ort: Hamburg-St.Pauli, Bernhard-Nocht-Straße (dortiger Hinterhof)

Bei einem erneuten Einsatz der Task Force zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität haben Fahnder gestern Nachmittag 11 Personen vorläufig festgenommen. Das zuständige Landeskriminalamt 68 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Drogenfahnder hatten vor einem Hinterhof in der Bernhard-Nocht-Straße in Hamburg-St.Pauli zwei Gambier (23,28) jeweils beim Verkauf von Betäubungsmitteln beobachtet. Bei den in der Folge abgesetzt überprüften Erwerbern stellten die Beamten insgesamt 14 Gripbeutel Marihuana sicher. Aufgrund der Beobachtungen der Fahnder bestand der Verdacht, dass sich die mutmaßlichen Dealer die Betäubungsmittel aus zuvor auf dem Hinterhof angelegten Bunkern beschafft hatten. Der Hinterhof wurde nun aufgrund von Gefahr im Verzuge durch Polizeikräfte durchsucht.

Auf dem Hinterhof stellten die Fahnder insgesamt 50 Gripbeutel Marihuana (ca. 65 Gramm Marihuana), eine geringe Menge Kokain, 145 Ecstasy-Tabletten sowie 260 Euro mutmaßliches Dealgeld sicher.

Die beiden tatverdächtigen Dealer wurden auf dem Hinterhof angetroffen und vorläufig festgenommen. Sie werden einem Haftrichter zugeführt.

Darüber hinaus nahmen die Beamten neun weitere Personen im Alter zwischen 21 und 38 Jahren auf dem Hinterhof vorläufig fest, gegen die der Verdacht des illegalen Aufenthalts besteht. Ein malischer Staatsangehöriger (38), zwei Gambier (33,35) und drei Männer aus Guinea-Bissau (21,22,24) wurden der Ausländerbehörde überstellt. Die übrigen Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Wun.

