POL-HH: 171226-6 Zeugenaufruf nach Überfall auf Tankstelle in Hamburg-Eidelstedt

Hamburg (ots) - Tatzeit: 26.12.2017, 06:10 Uhr Tatort: Hamburg-Eidelstedt, Holsteiner Chaussee

Die Polizei Hamburg fahndet nach einem unbekannten Täter, der heute Morgen eine Tankstelle in Hamburg-Eidelstedt überfallen hat. Das zuständige Raubdezernat des Landeskriminalamts (LKA 134) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der unbekannte Mann betrat bereits maskiert den Verkaufsraum der Tankstelle, in dem sich zwei Angestellte gerade in der Übergabe befanden. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der Täter daraufhin die Herausgabe von Bargeld und flüchtete im Anschluss mit einem Bargeldbetrag in Höhe von EUR 250,- in Richtung eines benachbarten Baumarktes.

Eine Sofortfahndung mit sieben Funkstreifenwagen führte nicht zur Festnahme des unbekannten Täters.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 30 Jahre - 175-180 cm - kräftige (füllige) Statur - schwarze längere Winterjacke

Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können oder Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 zu melden.

Wun.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Polizeipressestelle, PÖA 1

Ulf Wundrack

Telefon: 040/4286-56210

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg.de

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell