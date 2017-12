POL-HH: 171226-4 Festnahme nach Handtaschenraub in Hamburg-Marienthal

Hamburg (ots) - Tatzeit: 23.12.2017, 05:50 Uhr Tatort: Hamburg-Marienthal, Holstenhofweg/ Rodigallee

Beamte des Polizeikommissariats 37 haben am vergangenen Samstag einen 23-jährigen Marokkaner vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einer 22-jährigen Frau die Handtasche geraubt zu haben. Das zuständige Landeskriminalamt 15 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Geschädigte befand sich an der Bushaltestelle im Holstenhofweg, als der Tatverdächtige sie ansprach und eine Zigarette verlangte. Nachdem die Frau dies verneinte, griff der 23-Jährige sie unvermittelt an, schubste die Frau zur Seite und entriss die von ihr mitgeführte Handtasche. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Schimmelmannstraße.

Im Rahmen der Sofortfahndung mit vier Funkstreifenwagen konnte der Mann in der Kuehnstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Dabei stellten die Beamten Teile des Raubgutes sicher.

Die 22-Jährige wurde bei der Tat nicht verletzt.

Der 23-Jährige wurde nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung mangels Haftgründen entlassen.

Schö.

