POL-FL: 78-Jähriger vermisst, Öffentlichkeitsfahndung

Struckum

Seit Donnerstagabend (21. August 2025) wird der 78-jährige Manfred B. aus Struckum vermisst. Herr B. ist dement und auf Unterstützung angewiesen.

Manfred B. ist laut Beschreibung 185 cm groß, wiegt 85 kg und ist bekleidet mit einem grauen Langarm-Oberteil und einer Jogginghose. Vermutlich ist er zu Fuß unterwegs. Diverse durchgeführte Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Mannes.

Wer Herrn B. gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, die Polizei über den Polizeiruf 110 zu informieren. Vielen Dank für die Mithilfe.

