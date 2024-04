POL-FL: Flensburg: 57-Jährige aus Flensburg vermisst

Flensburg (ots) - Am Dienstagabend (16.04.2024) kam es in der Richard-Wagner-Straße in Flensburg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person, bei dem sich ein beteiligtes Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Gegen 21:00 Uhr befuhr eine 16-jährige Radfahrerin die Richard-Wagner-Straße. Aus der Engelsbyer Straße kam zur gleichen Zeit ein weißer VW Polo mit SL-Kennzeichen. Zunächst hätten ...

