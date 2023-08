Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Idstedt - Diebstahl und Schächtung von Schafen, Polizei sucht Zeugen

Idstedt (ots)

Am Sonntagabend (06.08.23), in der Zeit von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr, wurden zwei Schafe von zwei Schafkoppeln in der Flensburger Straße in Idstedt entwendet, nachdem diese zuvor offensichtlich auf den Koppeln getötet wurden. Nachdem der Schafhalter das Fehlen der beiden Mutterschafe bemerkt hatte, stellte er Blut im Gras der Koppeln sowie jeweils am Heck der Koppeleinfahrten fest. Außerdem waren deutliche Schleifspuren im Gras erkennbar. Die Tiere wurden somit von vermutlich mindestens zwei unbekannten Personen auf den Koppeln getötet, zum Heck gezogen, über dieses gehievt und anschließend vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Bei den zwei Schafen handelte es sich um blauköpfige Fleischschafe.

Bereits in der Zeit von Samstagabend (29.07.23) bis Sonntagmorgen (30.07.23) wurden zwei Lämmer der Herde entwendet. Zunächst ging der Schafhalter davon aus, dass diese ausgebüxt waren. Durch den starken Regen konnte er auf den Koppeln kein Blut oder andere Spuren erkennen, die auf einen Diebstahl/eine Tötung der Tiere hinwiesen. Nun geht der Schafhalter auch in diesem Fall von einem Diebstahl und ggfs. einer Tötung der Lämmer aus.

Die Polizei in Schleswig hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in den o.g. Zeiträumen verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Flensburger Straße oder in der näheren Umgebung beobachtet, die mit dem Diebstahl/der Schächtung der Schafe in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04621-840 bei den Ermittlern zu melden. Vielen Dank!

