Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Einbruch in Elektronikshop geklärt

Flensburg (ots)

Die Kriminalpolizei Flensburg hat einen Einbruch in einen Elektronikshop geklärt und zwei Tatverdächtige ermittelt.

Beiden wird vorgeworfen, in der Nacht zu Donnerstag (24.02.22) in den Laden auf dem Holm in der Innenstadt eingebrochen zu sein. Dort sollen sie mehrere Smartphones im Wert von rund 3500 Euro entwendet haben. Die Ermittlungen führten noch am selben Tag zu zwei polizeibekannten Jugendlichen, die die Tat einräumten. Die Smartphones waren zu diesem Zeitpunkt bereits an unbekannte Personen verkauft worden.

Die Ermittlungen gegen den 16-jährigen Beschuldigten und seine 17 Jahre alte mutmaßliche Komplizin dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell