POL-FL: Wenningstedt/Sylt - Diebstahl von hochwertigen Fahrrädern, Polizei sucht Zeugen

Sylt/Wenningsstedt (ots)

In der Nacht von Dienstag (01.06.21) auf Mittwoch (02.06.21) wurden in der Seestraße in Wenningstedt auf Sylt vor einer Ferienunterkunft zwei verschlossen abgestellte Elektrofahrräder entwendet. Es handelt sich um Fahrräder der Marke Bulls, Lacuba Evo, in grau mit blauen Streifen am Rahmen. Die Fahrräder haben einen Wert von jeweils 1900,- Euro. Nur wenige Meter entfernt wurde in derselben Nacht ein weiteres E-Bike entwendet. Dieses wurde vom Eigentümer zuvor mit einem Fahrradschloss an einem Fahrradständer angeschlossen. Es handelt sich um ein Mountain-E-Bike der Marke Specialized, Turbo Levo FSR, in hellgrün. Das Fahrrad hat einen Wert von ca. 5600,- Euro. Wer hat in der Nacht in Wenningstedt Personen beobachtet, die mit den Fahrraddiebstählen in Verbindung gebracht werden könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04651-70470 mit den Ermittlern der Kriminalpolizei Sylt in Verbindung zu setzen.

