Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kappeln: Zeugin nach Fahrraddiebstahl bei Penny gesucht

Kappeln (ots)

Am Mittwochnachmittag (12.05.21) stahlen zwei Jugendliche ein Mountainbike aus den Fahrradständern des Penny-Markts im Ziegeleiweg in Kappeln. Eine Zeugin hat die Tat zwischen 17 - 18 Uhr beobachtet und mit dem bestohlenen Kind gesprochen. Die Frau wird gebeten, sich bei der Polizei in Kappeln zu melden. Sie soll ein weißes T-Shirt und eine schwarz-rote Softshelljacke getragen haben.

Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-gelbes Mountainbike der Marke "Cube".

Die Zeugin und weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Kappeln zu melden (Telefonnummer: 04642 - 9655901).

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell