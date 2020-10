Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kappeln: Unfallflucht in der Querstraße

Kappeln (ots)

In der Nacht von Donnerstag (22.10.20) auf Freitag (23.10.20) kam es in der Zeit von 19:30 - 07:00 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem zum Deekelsen-Platz angrenzenden Parkplatz in der Querstraße in Kappeln.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde ein parkender VW-Touran angefahren und im Heckbereich beschädigt. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen auf einen hinter dem Touran parkenden Passat geschoben, so dass die Fahrzeuge mit Ihren Fronten zusammenstießen. Es entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort.

Zeugen des Unfalls, Hinweisgeber zum Verursacher sowie der Unfallfahrer selbst werden gebeten, sich bei der Polizei in Kappeln (04642-9655901) zu melden.

