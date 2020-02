Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sexueller Übergriff auf 14-Jährigen - Polizei fahndet mit Phantombild nach unbekanntem Täter - Wer kennt diesen Mann?

Flensburg (ots)

Bereits am 18. Juli 2019, einem Donnerstag, in der Zeit von 14.20 Uhr bis 14.40 Uhr, soll es am Hafendamm, auf der vorderen Eisenbahnbrücke stadteinwärts, zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil eines 14-jährigen Jungen gekommen sein.

In diesem Zusammenhang fahndet die Polizei nunmehr mit einem Phantombild nach dem unbekannten Täter.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

-ca. 175 - 190 cm groß -25-40 Jahre alt -schlank -schwarze, gelockte Haare, etwas kahler auf dem Ober- und Hinterkopf -etwas dunklere Haut Zur Tatzeit trug der Mann einen Vollbart. Er sprach kein akzentfreies Deutsch. Er rauchte vermutlich selbstgedrehte Zigaretten.

Der Täter trug Arbeitsschuhe und dunkle Arbeitskleidung.

Der Unbekannte ist nach der Tat zu Fuß in Richtung Hafen geflüchtet.

Wer hat zur o.g. Tatzeit am Hafendamm/Hafen verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit diesem sexuellen Übergriff im Zusammenhang stehen könnten? Hinweise zur Identität des Täters nimmt das K2 der Bezirkskriminalinspektion unter der Rufnummer 0461-4840 entgegen.

