Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Einbrüche in vier Schleswiger Schulen - Tatverdächtige ermittelt

Schleswig (ots)

Am Wochenende wurde in Schleswig in vier Schulen eingebrochen. Es entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Die Polizei konnte drei tatverdächtige Jugendliche ermitteln.

In die Domschule in der Königstraße brachen zunächst unbekannte Täter am Sonntag (17.11.19) zwischen 09:00 und 17:00 Uhr ein. Sie hebelten eine Außentür auf und verschafften sich teilweise gewaltsamen Zutritt in die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde einige elektronische Geräte wie ein Smartphone und Tablets gestohlen. Außerdem wurde ein Steuergerät entwendet, mit dem die Haustechnik bedient wird. Das führte dazu, dass die Heizungsanlage nicht hochgefahren werden konnte und der Schulunterricht am Montag ausfallen musste.

In die Bruno-Lorenzen-Schule in der Spielkoppel wurde am Sonntag (17.11.19) zwischen 18:45 und 20:00 Uhr eingebrochen. Es wurden mehrere Außentüren aufgebrochen und im Inneren des Gebäudes weitere Türen brachial geöffnet. Des Weiteren wurden einige Wände mit rechtsradikalen Farbschmierereien hinterlassen. Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang nicht fest.

Zu einem weiteren Einbruch ist es im Zeitraum von Freitagabend - Sonntagmorgen in die Lornsenschule in der Michaelisstraße gekommen. Es wurde versucht, die Türen zum Hausmeisterbüro aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, flüchteten die Täter ohne Stehlgut.

Am Montagmorgen wurde zudem ein Einbruch in die Schule am Hesterberg aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Laptop entwendet. Die Tatzeit dürfte zwischen Samstagmittag (16.11.19) und Montagmorgen (18.11.19) liegen.

Im Laufe des Montagnachmittags (18.11.19) konnte die Kriminalpolizei Schleswig drei tatverdächtige Jugendliche im Alter von 14-15 Jahren feststellen, die für alle vier Einbrüche in Betracht kommen. Bei ihnen konnten Teile des Stehlguts aufgefunden werden. Die Ermittlungen gegen die Jugendlichen dauern an. Daher fragt die Kriminalpolizei in Schleswig nach weiteren Hinweisen zu den Taten und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 04621 - 84 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Jan Krüger

Telefon: 0461/484-2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell