POL-RBK: Bergisch Gladbach - Trickdiebin entwendet Armbanduhr

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Morgen (26.03.) gegen 09:50 Uhr ist ein Senior in Refrath von einer bislang unbekannten Frau bestohlen worden.

Der 88-jährige Bergisch Gladbacher ist zu seiner Mülltonne am Straßenrand in einer Wohnsiedlung in Refrath gegangen, um Müll zu entsorgen. Dabei wurde er von einer unbekannten Frau angesprochen. Die Frau habe ihn in einer ihm unbekannten Sprache angesprochen und trotz mehrfacher Nachfragen konnte er nicht herausfinden, was die Dame von ihm wollte. Wenig später habe er sich wieder zurück in sein Haus begeben. Zuhause fiel ihm dann auf, dass ihm die Unbekannte seine hochwertige goldene Armbanduhr vom Handgelenk gestohlen hatte, ohne dass er es bemerkt hatte.

Die Täterin wird vom Geschädigten wie folgt beschrieben: circa 175 bis 180 cm groß, circa 35 bis 40 Jahre alt, schlanke Statur, elegant und gepflegt gekleidet, mittellange dunkle glatte Haare, trug eine dunkle Jacke, eine weiße Bluse und eine dunkle Hose.

Falls Sie Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ct)

